البرلمان العراقي يصوت على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا

أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.وقالت، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا وتوفير العلاج الخاص بها".ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء تفشي الوباء، حيث سجل أكثر من 726 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوز عدد الوفيات فيه 13500 حالة وفاة.