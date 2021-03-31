مبعوثة الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في ميانمار

حذّرت مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر، الأربعاء من أنّ ميانمار تواجه خطراً "غير مسبوق" بالانجرار إلى "حرب أهلية"، مطالبة مجلس الأمن باستخدام "كل الوسائل" لتجنّب وقوع "كارثة" و"حمام دم" في هذا البلد.وفي كلمة ألقتها خلال جلسة مغلقة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في ميانمار، قالت المبعوثة الخاصّة للأمين العام "هناك خطر بأن يحدث هذا الأمر أمام أعيننا، وأيّ فشل في الحؤول دون مزيد من التصعيد في الفظائع سيكلّف العالم أكثر بكثير، على المدى الطويل" من اتخاذ إجراء فوري.