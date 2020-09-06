شركة طيران إسرائيلية تتقدم بطلب لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات

قالت شركة طيران "يسرائير" الإسرائيلية يوم الأحد، إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة وقالت متحدثة باسم الشركة إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكانا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة وحجزت الشركة مكانا على جدول الرحلات لثماني رحلات ذهاب وعودة بين تل أبيب ومطار دبي الدولي خلال شهر أكتوبر، وذلك حسبما ظهر على جدول زمني للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة الطيران الإسرائيلية.