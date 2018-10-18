مسؤولون سعوديون رفيعي المستوى متورطين في اغتيال خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول، إن تقارير استخباراتية تفيد بأن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى متورطين فيما وصفه بـ"اغتيال" الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وجاءت تصريحات ترامب، في حوار أجراه مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال ترامب في حوار مقتضب بالمكتب البيضاوي: "أعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، وأثق في أن تقارير استخباراتية من مصادر متعددة تؤكد بقوة أن هناك دورا لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في اغتياله".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب توقف عن الحديث حول مدى مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقتل خاشقجي.

لكن أقر ترامب بأن المزاعم، التي تتحدث بأن الأمير (محمد بن سلمان) أمر بقتل خاشقجي، تثير أسئلة عميقة حول التحالف الأمريكي مع السعودية، وتثير واحدة من أخطر أزمات السياسة الخارجية خلال فترته الرئاسية، بحسب قوله.

وقال ترامب: "للأسف، تلك الأزمة هذه المرة جذبت انتباه العالم كله. هذا أمر ليس إيجابي، ليس إيجابي".

وتابع "ما لم يحدث معجزة من المعجزات، نود أن نعترف أنه (خاشقجي) ميت. هذا يعتمد على كل شيء، خاصة أجهزة الاستخبارات التي تأتي من كل الجهات".