الهلال الأحمر القطري يُعلن عن مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة 1.1 مليون دولار

أعلن الهلال الأحمر القطري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير. وخصص الهلال الأحمر القطري مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي ( ما يزيد على 4 ملايين ريال قطري) كاستجابة مبدئية للأزمة الإنسانية التي سببها العدوان (الإسرائيلي). وقال إنه سيتم توفير أهم الاحتياجات الأساسية في الوقت الراهن لصالح 60250 مستفيدا من المدنيين الأشد تضررا. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال التحرك السريع لفرقه الميدانية في الجوانب الإنسانية ذات الصلة مثل الغذائية والصحية والمنشآت المائية وترميم مساكن الأسر المتضررة.