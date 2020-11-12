هولندا تعتقل شخصًا يشتبه بعلاقته بالهجوم على السفارة السعودية

قالت قناة العربية الإخبارية إن الشرطة الهولندية اعتقلت شخصا يشتبه بعلاقته بالهجوم على سفارة السعودية الذي وقع اليوم الخميس في لاهاي وأعلنت السفارة السعودية في هولندا، اليوم عن تعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار فجر اليوم

وقالت السفارة في بيان لها على تويتر،إن رجال أمن السفارة قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات ولله الحمد وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث.