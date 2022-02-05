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بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان

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العرب اليوم - بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان

بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان
الرباط - العرب اليوم

أفادت السلطات المغربية، مساء السبت، بوفاة الطفل المغربي ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام.وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".وكانت فرق الإنقاذ المغربية انتشلت الطفل مساء السبت دون توضيحات من لجنة الإنقاذ.

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بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان



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