أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن 2115 لاجئا عادوا من أرمينيا إلى إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن اللاجئين عادوا إلى ديارهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أر تي) بالعربي. وجاء في بيان للوزارة أن 21083 لاجئا عادوا إلى منازلهم في الإقليم منذ 14 تشرين ثان/نوفمبر الحالي. وأشارت الوزارة إلى أن نظام وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه بموجب بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 10 تشرين ثان/نوفمبر، لا يزال ساريا على امتداد خط التماس بين الطرفين الأرميني والأذربيجاني في المنطقة.