قال محام إن محكمة تركية أمرت بالإفراج عن 3 صحفيين واستمرار حبس 3 آخرين يخضعون جميعا للمحاكمة باتهامات بكشف أسرار الدولة في تغطيتهم لخبر مقتل ضابطين من المخابرات التركية في ليبيا.