إصابة جندي سوري بهجوم في محافظة إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، إصابة جندي سوري بهجوم بقذائف الهاون في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق قال إيغوروف إن جنديين سوريين أصيبا بهجوم إرهابي بطائرة مسيرة في محافظة اللاذقية السورية.

وسجل المركز سقوط أربع قذائف، في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، وقذيفة واحدة في محافظة إدلب، وثلاث قذائف في محافظة اللاذقية.