الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على فلسطيني يتهمه بقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إلقاء القبض على ملقي الحجر على جندي من لواء غولاني أدى إلى مقتله خلال عملية مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "تم اعتقال نظمي أبو بكر (49 عاما) في ختام أعمال استخبارية وعملياتية مشتركة للجيش والشاباك، وشرطة إسرائيل، خلال نشاط ميداني في مدينة يعبد جنوب غربي جنين".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أود أن أشيد بجيش الدفاع الإسرائيلي وبالشاباك والأجهزة الأمنية على ضوء إلقاء القبض على القاتل السافل، الذي قتل الرقيب أول عميت بن يغئال".

وأضاف: "أوعزت بهدم منزل هذا القاتل".

وتابع: "من يحاول أن يمس بنا، نلقي القبض عليه، عاجلا أم آجلا.. وفي السنوات الأخيرة ترون أنه يتم القيام بذلك بشكل سريع".

يذكر أن جنديا إسرائيليا من عناصر "لواء غولاني"، قتل بحجر أصابه في رأسه أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة يعبد في جنين بالضفة الغربية.

وألقت القوات الإسرائيلية القبض على عدد من الفلسطينيين متهمة إياهم بالحادث.