القنصلية السعودية في نيويورك تصدر بيانا بشأن وفاة طالبتين سعوديتين في أمريكا

أصدرت القنصلية السعودية في نيويورك، بيانا، أكدت فيه أنها تعمل مع السفارة السعودية في أمريكا، والسلطات المحلية لمعرفة سبب وفاة طالبتين سعوديتين، عثر عليهما في نهر "هدسون" بمدينة نيويورك.

وقالت القنصلية السعودية في بيانها إن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد في هذه الحادثة، لذلك فإنه لم يتم التعرف حتى الإثنين على سبب وفاة الطالبتين، وأشارت إلى أن القضية لاتزال قيد التحقيق.

وأكدت القنصلية السعودية أنها تعمل مع السلطات المحلية في أمريكا ووزارة الخارجية الأمريكية وسفارة السعودية في واشنطن، لمعرفة ملابسات وتفاصيل هذه القضية.

وتابعت قنصلية المملكة في نيويورك بيانها بالإشارة إلى أنها عينت محاميا من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، كما أنها سعت للتواصل مع عائلة الضحيتين للوقوف إلى جانبها في هذا الظرف، ولفتت إلى أن الطالبتين كانتا تدرسان برفقة أخيهما في واشنطن.

يذكر أن القنصلية أعلنت، الأحد، أنها تتابع قضية الطالبتين وتتعاون مع السلطات المحلية لكشف ملابسات وفاتهما، بعد أن عثر عليهما في نهر "هودسون" الخميس الماضي.