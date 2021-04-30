اندلاع حريق كبير في مصفاة نفط في مدينة حيفا

اندلع مساء اليوم الجمعة حريق واسع داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحريق اندلع في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع.