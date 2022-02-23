الكرملين يُعلن رئيسا دونيتسك ولوغانسك طلبا من بوتين المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية

ذكر الكرملين أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية على المنطقتين.