الجيش الإسرائيلي يصادق على هدم منازل منفذي عملية معبر الجلمة التي قتل فيها جندي اسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين المصادقة على هدم منازل منفذي عملية معبر الجلمة التي قتل فيها جندي إسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وقع قائد القيادة المركزية أوامر هدم لمنازل منفذي عملية إطلاق النار والاشتباك قرب معبر الجلمة التي سقط فيها الرائد الراحل بار فلاح".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل ضابط إسرائيلي على حاجز الجلمة شمالي جنين، جراء اشتباك مسلح مع فلسطينيين، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية حينها بـ"استشهاد الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين"، لافتة إلى أن "استشهاد الشابين يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 151 شهيدا، بينهم 100 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة".