أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، القضاء على قيادي بتنظيم "داعش" في غارة شنتها في سوريا يوم 10 فبراير الجاري.

وقالت القيادة في بيان، إن القيادي المذكور متورط في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز بها عناصر من "داعش"، مشيرة إلى أن الغارة أسفرت على مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة وحزام ناسف.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت الشهر الماضي، أن قوات تابعة لها شنت عملية برية وجوية في شرق سوريا، اعتقلت خلالها عنصرين من تنظيم "داعش".