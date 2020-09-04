ترامب يعلن دول عربية تسألنا متى سيأتي دورها لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن دولا عربية عدة تخوض اتصالات مع إدارته وتنتظر دورها لإبرام اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، بعد توصل الإمارات إلى معادة سلام معها وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في البيت الأبيض خلال مراسم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو: "هناك دول أخرى في الشرق الأوسط تخوض اتصالات مكثفة معنا وتسأل، متى سيأتي دورنا، متى سنوقع نحن (الاتفاقات مع إسرائيل)؟" وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيسود في الشرق الأوسط سلام عظيم، ولم يكن هناك أي شخص كان بإمكانه تلفظ مثل هذه الكلمات على مدار زمن طويل" وأعلن الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي ذاته أن كوسوفو، التي تقطنها أغلبية مسلمة، اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.