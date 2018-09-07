الإرياني يؤكد أن الجرائم الحوثية بحق الأطفال تكشف دموية المليشيا وهمجيتها

أدان معمر بن مطهر الإرياني وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية استمرار مسلسل جرائم المليشيا الحوثية بحق الطفولة و آخرها اطلاق قيادي حوثي رصاصة على رأس طفل بسبب ارتطام كرة قدم به.