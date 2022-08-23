تل أبيب تترقب إطلاق صواريخ من اليمن في حالة الحرب مع حزب الله

أفادت مصادرنا بأن تل أبيب لا تستبعد مواجهة عسكرية مع "حزب الله" اللبناني خلال الفترة المقبلة، وتتحسب لإمكانية استهدافها بمسيرات من اليمن وأشارت مصادر إلى أن "تصفية قيادات تابعة للحرس الثوري الإيراني في عمليات منسوبة لإسرائيل زعزعت الثقة في طهران وأثارت هلعا لدى الحرس الثوري، ولذلك تسعى إيران من خلال حزب الله توجيه ضربة قوية من خلال عملية عسكرية من شأنها إعادة قواعد الاشتباك بين الطرفين" ولفت إلى أن "الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل يكمن في اليمن وأن إمكانية استهداف إسرائيل من قبل جماعة أنصار الله الحوثية بات أمرا واقعيا وبتنسيق بين الحوثيين وحزب الله".