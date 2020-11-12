البيان الختامي لمؤتمر اللاجئين السوريين

اختتم مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق بالتأكيد على مواصلة الجهود لعودة المهجرين، والحزم في مواجهة الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية وفي البيان الختامي الذي أعقب يومين من الجلسات أكدت دمشق أنها "ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم"، وأكدت الحكومة السورية استعدادها "ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب بل ومواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم" حسب البيان

وطالب البيان المجتمع الدولي "بالمساعدة في تلك العملية وتيسير العودة الآمنة للاجئين السورين"، ودعا المجتمع الدولي ووكالات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة لتقديم الدعم اللازم للمهجرين والنازحين السوريين، و"دعم سوريا والبلدان المضيفة لضمان حقهم المشروع والثابت في العودة" وعبر البيان عن "الحزم في مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية".