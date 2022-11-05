أسقط الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله"، خلال تحليقها شمال غربي محافظة مأرب.

قال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "المضادات الأرضية للجيش اليمني أسقطت طائرة استطلاع مُسيرة لجماعة أنصار الله أثناء رصدها مواقع عسكرية في مديرية رغوان شمال غربي مأرب".

وذكر أن إسقاط الطائرة المُسيرة لـ "أنصار الله" يأتي في ظل تكثيف الجماعة خلال الأيام الماضية، عملياتها الاستطلاعية، بالتزامن مع تعزيز قواتها على مختلف جبهات القتال في محافظة مأرب.

وتأتي التطورات بعد نحو شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن، والتي استمرت منذ نيسان/ابريل وحتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضيين، من دون الإعلان عن تجديدها.

ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة أن تقوم الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.