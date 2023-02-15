أوكرانيا تُعلن صد هجمات في لوجانسك

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد بعض الهجمات الروسية على منطقة لوجانسك شرقي البلاد لكن الموقف هناك لا يزال صعباً.

وقالت روسيا في وقت سابق الأربعاء إن قواتها اخترقت خطين حصينين من خطوط الدفاع الأوكرانية على الجبهة الشرقية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تقهقرت أمام الهجمات الروسية في منطقة لوجانسك.

ولم يذكر مكتب زيلينسكي أي تقهقر للقوات لكنه قال "الموقف في المنطقة لا يزال صعباً".