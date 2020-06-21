على معدي يؤكد أن بيان المجلس الرئاسي إدراك حقيقة وضعهم في ليبيا

هاجم مصدر في وزارة الخارجية المصرية بيانا أصدره المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية، وقال إن على معديه أن يدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم.