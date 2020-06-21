على معدي يؤكد أن بيان المجلس الرئاسي إدراك حقيقة وضعهم في ليبيا
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على معدي يؤكد أن بيان المجلس الرئاسي إدراك حقيقة وضعهم في ليبيا

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العرب اليوم - على معدي يؤكد أن بيان المجلس الرئاسي إدراك حقيقة وضعهم في ليبيا

وزارة الخارجية المصرية
القاهرة ـ العرب اليوم

 هاجم مصدر في وزارة الخارجية المصرية بيانا أصدره المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية، وقال إن على معديه أن يدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم.

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على معدي يؤكد أن بيان المجلس الرئاسي إدراك حقيقة وضعهم في ليبيا على معدي يؤكد أن بيان المجلس الرئاسي إدراك حقيقة وضعهم في ليبيا



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