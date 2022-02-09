أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد له التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن نفسها.