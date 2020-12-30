موسكو تدين هجوم مطار عدن وتدعو لإجراء تحقيق غير منحاز فيه

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للتفجيرات التي هزت مطار مدينة عدن اليمنية، اليوم الأربعاء، داعية إلى إجراء تحقيق دقيق وغير منحاز في الواقعة.وقالت الوزارة، في بيان، إن "موسكو تدين بقوة هذا العمل الإجرامي"، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وذكر البيان أن موسكو تنطلق من أن الهجوم على مطار عدد يبرز أهمية التسوية الشاملة للأزمة الأمنية والسياسية في اليمن في أسرع وقت، معربة عن قناعتها بأنه من المستحيل حل المشكلات التي يعاني منها اليمن، بما فيها ضمان الأمن ومحاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" والمجموعات الإرهابية الأخرى التي تنشط في البلاد، "بدون بلورة جميع أطراف النزاع اليمني الداخلي حلول توفيقية مناسبة".

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل معمر الإرياني، وزير الإعلام في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا)، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء، واصفة إياه بـ "تصفية الحسابات البينية" بين أطراف التحالف الداعم لحكومة هادي.