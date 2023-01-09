الشرطة البرازيلية تخلي مخيم احتجاج مؤيد لبولسونارو وتعتقل 1200

أخلت الشرطة البرازيلية مخيما احتجاجيا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في برازيليا، اليوم الإثنين، واعتقلت حوالي 1200 شخص بشكل مؤقت، بعد يوم واحد من اقتحام مؤيدين متطرفين للرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو مبان حكومية رئيسية في البلاد.

ويرفض الآلاف من مثيري الشغب الذين هاجموا الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، أمس الأحد، الاعتراف بهزيمة بولسونارو أمام اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين رئيسا للبلاد قبل أسبوع.

ولم يصدر بولسونارو، المقيم حاليا في فلوريدا، بيانا يقر فيه صراحة بخسارته.

وبعد اندلاع أعمال العنف، أمرت المحكمة العليا في البرازيل بإخلاء مخيمات المتظاهرين ، بما في ذلك مخيم كبير أمام مقر القيادة العامة للجيش، في غضون 24 ساعة، مما أدى إلى بدء عملية موسعة للشرطة، حسبما ذكرت الموقع الإخباري "جي 1".

وجاء وضع 1200 من المتظاهرين في الحجز المؤقت، اليوم الاثنين، في أعقاب اعتقال 230 من مثيري الشغب المشتبه بهم أمس الأحد.

وأعلنت نقابة النفط الرئيسية في البرازيل (اف يو بي) في بيان أن مثيري الشغب تجمعوا بالقرب من ثلاث مصافي تابعة لشركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس فجر اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.