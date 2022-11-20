التعاون الإسلامي تدينُ إغلاقَ قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرمَ الإبراهيمي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي - بشدة- إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي، أمام المصلين،ومنع رفع الآذان فيه، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العنصرية التي تقوم بها مجموعات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم،وضد الأماكن المقدَّسة داخل البلدة القديمة. وحمَّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار هذه الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل؛من أجل وضع حدٍّ لهذه الممارسات الخطيرة التي تغذِّي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.