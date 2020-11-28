انتخاب وزير خارجية تشاد السابق أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي
آخر تحديث GMT22:03:23
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

انتخاب وزير خارجية تشاد السابق أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي

العرب اليوم -

العرب اليوم - انتخاب وزير خارجية تشاد السابق أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه
تشاد - العرب اليوم

انتخب وزير الخارجية التشادي السابق، حسين إبراهيم طه، اليوم السبت، أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد انتهاء ولاية يوسف العثيمين، الذي رحب بانتخابه في هذا المنصب.من جهته، هنأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، طه، بمناسبة انتخابه أمينا عاما للمنظمة قائلا إن المملكة ترحب بتزكيته، مشيرا إلى أن انتخابه جاء "وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء". كما أكد الوزير أن السعودية ستقدم "كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم".

وطه هو ابن مدينة أبشة، حاضرة إقليم دار وداي، ونال شهادته الثانوية عام 1972 في ثانوية أبشة الفرانكو عربية، والتحق بكلية اللغات في جامعة تشاد، وفي العام التالي بعد زيارة الملك فيصل، حصل على منحة للدراسة في جامعة المدينة المنورة، والتحق بها لمدة عام، وبعد عودته لقضاء إجازة في تشاد في عام 1974 حصل على منحة دراسية فرنسية جعلته يطير إلى فرنسا، حيث التحق بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس.في نهاية دراسته، عاد طه إلى تشاد والتحق بوزارة الخارجية كمستشار للشؤون الخارجية، وأصبح رئيسا لقسم أوروبا - أمريكا في إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية.

وفي عام 1991، عمل كمستشار أول في سفارة تشاد بالسعودية، واحتفظ بهذا المنصب لمدة 10 سنوات.وخلال عمله في الرياض كان طه يشغل ملف منظمة التعاون الإسلامي في السفارة التشادية بالسعودية، وشارك في عدة مناسبات لهذه المنظمة التي تضم 57 دولة.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

انتخاب وزير خارجية تشاد السابق أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي انتخاب وزير خارجية تشاد السابق أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي



أخبار ذات صلة

GMT 21:26 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

تركيا تدعو لمحاسبة قتلة العالم الإيراني
العرب اليوم - تركيا تدعو لمحاسبة قتلة العالم الإيراني

GMT 21:09 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المعارضة تجر أردوغان إلى المحاكمة بعد بيع بورصة إسطنبول لقطر
العرب اليوم - المعارضة تجر أردوغان إلى المحاكمة بعد بيع بورصة إسطنبول لقطر

GMT 21:05 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

إرهاب أردوغان يطال 641 كرديا
العرب اليوم - إرهاب أردوغان يطال 641 كرديا

GMT 21:02 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تعلن عودة 21 ألف لاجئ إلى ديارهم بـ"قرة باغ"
العرب اليوم - روسيا تعلن عودة 21 ألف لاجئ إلى ديارهم بـ"قرة باغ"

GMT 20:57 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

6 آلاف عسكري إثيوبي يصلون أمهرة بعد احتجازهم بإقليم تجراي
العرب اليوم - 6 آلاف عسكري إثيوبي يصلون أمهرة بعد احتجازهم بإقليم تجراي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج قوي

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة غاية في الجمال

القاهره_العرب اليوم

سيطر اللون الأسود على إطلالات سيرين عبد النور في الفترة الأخيرة، وفي أحدث إطلالة لها خطفت الأنظار بإطلالة بغاية الأناقة والجمال حملت توقيع دار سان لوران، فتابعي معنا تفاصيل احدث إطلالات سيرين عبد النور الغاية في الأناقة وسعرها:صور أحدث إطلالات سيرين عبد النور، شاركتها النجمة مع متابعيها على إنستغرام وفيسبوك، فنشرت صور آخر جلسة تصوير خضعت لها والتي تألقت بها بأزياء باللون الأسود تميّزت بالأناقة والرقيّ مع لمسة من الجرأة.وآخر إطلالات سيرين عبد النور حملت توقيع دار سان لوران Yves Saint Laurent، وبلغت كلفتها حوالى 5044 دولاراً. إطلالة سيرين تألفت من قميص شفاف مزيّن بالكشاكش اللامعة التي زيّنت الياقة كما غطّت الأزرار وثمنها 1454 دولارا، نسّقتها مع سروال من الترتر الأسود تميّز بخصره العالي مع الجيبين، ويصل سعره الى 3590 دولارا، وأكملت سيري...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:04 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

اللون الأبيض خياركِ المفضّل لإطلالة رائعة أنيقة هذا الخريف
العرب اليوم - اللون الأبيض خياركِ المفضّل لإطلالة رائعة أنيقة هذا الخريف

GMT 10:11 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

أسرار عن جزيرة بوطينة السياحية الساحرة في الإمارات
العرب اليوم - أسرار عن جزيرة بوطينة السياحية الساحرة في الإمارات

GMT 05:25 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار مميزة لديكورات غرف نوم المراهقين
العرب اليوم - أفكار مميزة لديكورات غرف نوم المراهقين

GMT 02:47 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتيال العقل المُدبر لتطوير أسلحة إيران النووية محسن فخري في هجوم قرب طهران
العرب اليوم - اغتيال العقل المُدبر لتطوير أسلحة إيران النووية محسن فخري في هجوم قرب طهران

GMT 02:47 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة مراسل التلفزيون المصري السابق في إسرائيل خميس أبو العافية متأثرًا بـ"كورونا"
العرب اليوم - وفاة مراسل التلفزيون المصري السابق في إسرائيل خميس أبو العافية متأثرًا بـ"كورونا"

GMT 03:34 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

حليمة عدن تعتزل عروض الأزياء بسبب حجابها والشقيقتان حديد تتدخلان
العرب اليوم - حليمة عدن تعتزل عروض الأزياء بسبب حجابها والشقيقتان حديد تتدخلان

GMT 02:47 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الأماكن السياحية التي ينصح بزيارتها في أيسلندا 2020
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية التي ينصح بزيارتها في أيسلندا 2020

GMT 03:15 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأفكار لتطبيق ديكورات الجبس الأنيقة واللائقة بغرفة النوم تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتطبيق ديكورات الجبس الأنيقة واللائقة بغرفة النوم تعرّفي عليها

GMT 03:11 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطين تستعد لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن
العرب اليوم - فلسطين تستعد لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن

GMT 02:18 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

شاب سوري يتحول إلى نجم عالمي من داخل منزله ويتابعه 13 مليون شخص
العرب اليوم - شاب سوري يتحول إلى نجم عالمي من داخل منزله ويتابعه 13 مليون شخص

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:03 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

فضيحة عيوب فنية تقود صناعة السيارات "تسلا" للمحاكم الأميركية
العرب اليوم - فضيحة عيوب فنية تقود صناعة السيارات "تسلا" للمحاكم الأميركية

GMT 02:54 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

"مكلارين" البريطانية تنشر لقطات تشويقية لطرازها المرتقب "أرتورا"
العرب اليوم - "مكلارين" البريطانية تنشر لقطات تشويقية لطرازها المرتقب "أرتورا"

GMT 00:51 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"العشرين" تُخصص 21 مليار دولار للتوصل إلى لقاح "كورونا"
العرب اليوم - "العشرين" تُخصص 21 مليار دولار للتوصل إلى لقاح "كورونا"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 19:18 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد في اليابان
العرب اليوم - روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد في اليابان

GMT 18:14 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف وفق الجدول الزمني
العرب اليوم - رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف وفق الجدول الزمني

GMT 03:02 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أفضل أماكن التسوق في جزيرة "سنتوسا" 2020
العرب اليوم - تعرفي على أفضل أماكن التسوق في جزيرة "سنتوسا" 2020

GMT 08:22 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإزالة "الأوساخ الشتوية" من السيارة دون تعرُّضها للصّدأ
العرب اليوم - نصائح لإزالة "الأوساخ الشتوية" من السيارة دون تعرُّضها للصّدأ

GMT 03:43 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

فولكس فاغن تكشف عن موعد طرح طراز جديد من السيارات الكهربائية
العرب اليوم - فولكس فاغن تكشف عن موعد طرح طراز جديد من السيارات الكهربائية

GMT 01:07 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أبرز إطلالات النجمات في حفل جوائز "إم تي في إيما"2020
العرب اليوم - تعرفي على أبرز إطلالات النجمات في حفل جوائز "إم تي في إيما"2020

GMT 02:47 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 مناطق سياحية في المكسيك لقضاء عطلة على الشاطئ
العرب اليوم - أفضل 5 مناطق سياحية في المكسيك لقضاء عطلة على الشاطئ

GMT 05:52 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز موديلات الـ"جمبسوت" موضة خريف 2020 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز موديلات الـ"جمبسوت" موضة خريف 2020 تعرّفي عليها

GMT 02:29 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على مواصفات "جيب رانجلر روبيكون 392 كونسبت 2021"
العرب اليوم - تعرف على مواصفات "جيب رانجلر روبيكون 392 كونسبت 2021"

GMT 03:30 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

دوا ليبا تخطف الأنظار بقميص واسع وإكسسوارات أنيقة
العرب اليوم - دوا ليبا تخطف الأنظار بقميص واسع وإكسسوارات أنيقة

GMT 13:32 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها

GMT 00:58 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

استوحي أجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة من وحي نور الغندور
العرب اليوم - استوحي أجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة من وحي نور الغندور

GMT 02:04 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

أجمل فساتين زفاف مزينة بأحزمة لعروس خريف 2020
العرب اليوم - أجمل فساتين زفاف مزينة بأحزمة لعروس خريف 2020

GMT 22:19 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"أرامكو" تُعلن صدور حكم لمصلحتها برفض المطالبة بـ 18 مليار دولار
العرب اليوم - "أرامكو" تُعلن صدور حكم لمصلحتها برفض المطالبة بـ 18 مليار دولار

GMT 14:25 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء ناسا يرصدون ظاهرة غريبة
العرب اليوم - علماء ناسا يرصدون ظاهرة غريبة

GMT 12:22 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد
العرب اليوم - تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد

GMT 01:23 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالات راقية لميلانيا وإيفانكا ترامب خلال ماراثون الرئاسة
العرب اليوم - إطلالات راقية لميلانيا وإيفانكا ترامب خلال ماراثون الرئاسة

GMT 16:57 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو

"جاموس بري" ينتقم لصديقة ويقتل صيادًا في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - "جاموس بري" ينتقم لصديقة ويقتل صيادًا في جنوب أفريقيا

GMT 00:03 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض
العرب اليوم - اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض

GMT 06:39 2014 السبت ,30 آب / أغسطس

مدرسة سلاح النقل تستقبل حملة الشهادة الثانوية والكفاءة
العرب اليوم - مدرسة سلاح النقل تستقبل حملة الشهادة الثانوية والكفاءة

GMT 00:39 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على إطلالات ميدلتون وماركل بالأزياء الصديقة للبيئة
العرب اليوم - تعرفي على إطلالات ميدلتون وماركل بالأزياء الصديقة للبيئة

GMT 01:47 2017 الثلاثاء ,14 شباط / فبراير

فتيات جامعيات في سورية يمارسن الرذيلة لتغطية تكاليف الدراسة
العرب اليوم - فتيات جامعيات في سورية يمارسن الرذيلة لتغطية تكاليف الدراسة

GMT 18:23 2016 الخميس ,13 تشرين الأول / أكتوبر

ما أسباب الصداع عند المراهقين؟
العرب اليوم - ما أسباب الصداع عند المراهقين؟

GMT 14:07 2015 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

"السويت" طرق و نصائح في استخدامها لإزالة الشعر
العرب اليوم - "السويت" طرق و نصائح في استخدامها لإزالة الشعر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab