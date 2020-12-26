الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على نيجيريا
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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على نيجيريا

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العرب اليوم - الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على نيجيريا

الأزهر الشريف
القاهرة ـ العرب اليوم

أدان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة ‏"بوكو حرام" ‏الإرهابية على قرية "بيمي" ‏في ولاية "بورنو" النيجيرية، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين‎ وأوضح الأزهر في بيان اليوم، أن هذه الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين، وبث الرعب ‏والخوف في قلوب الأبرياء، واستخدمت العنف والتلذذ بإراقة الدماء لترويع الآمنين وبث الفرقة ‏والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على نيجيريا الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على نيجيريا



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