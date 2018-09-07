هولندا وتركيا تعينان سفيرين جديدين لهما لاستئناف العلاقات

قامت حكومتا هولندا وتركيا، اليوم الجمعة، بتعيين سفيرين جديدين لهما في أنقرة ولاهاي، على الترتيب، بهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما رسمياً، والتي شابها التوتر منذ مارس (آذار) الماضي.