مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

قتل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا فلسطينيا، وأصاب آخر شمالي الضفة الغربية بدعوى إلقائهما الحجارة تجاه سيارات إسرائيلية.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت في كمين على شارع 60 (يصل بين الضفة الغربية والقدس ومناطق وسط إسرائيل)، بالقرب من قرية سنجل، أطلقت النار على فلسطينيين اثنين، تم رصدهما بينما كانا يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة".

وأضافت أن أحد المصابين قتل في الحال، بينما قدمت فرقة طبية عسكرية إسرائيلية العلاج الأولي للآخر، الذي تم اعتقاله.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.