حذّرت منظمة اليونيسف اليوم من أن العدد الكبير من الأحداث المناخية القاسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفيضانات في جنوب الهند وحرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة وموجات الحر عبر معظم نصف الكرة الشمالي، تضع الأطفال في خطر مباشر وتهدد كذلك مستقبلهم.

وأكد مدير البرامج في المنظمة تيد تشايبان في بيان صحفي " في أي أزمة يكون الأطفال من بين أكثر الفئات ضعفاً، والأحداث الجوية القاسية التي نشهدها في جميع أنحاء العالم ليست استثناء، فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية كلما زادت الأحوال الجوية القاسية من عدد حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، فإن الأطفال هم الذين سيدفعون الثمن الأعلى".