مصرع 35 شخصًا في هجمات للمتمردين شرق الكونغو

لقي 35 شخصًا مصرعهم في هجمات شنها متمردون شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوضحت وسائل إعلام محلية اليوم، أن مسؤولين حكوميين حمّلوا القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة، مسؤولية هذا الهجوم وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة نشأت في شمال شرق أوغندا في تسعينات القرن الماضي.