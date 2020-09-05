التليفزيون الكويتى يؤكد صحة أمير البلاد مستقرة وفى تحسن

أعلن الديوان الأميرى الكويتى، فى وقت سابق، أن أمير البلاد غادر فجر الـ22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.