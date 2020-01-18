القبض على 10 دواعش في الموصل
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القبض على 10 دواعش في الموصل

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العرب اليوم - القبض على 10 دواعش في الموصل

وزارة الداخلية العراقية
بغداد - العرب اليوم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، إلقاء القبض على 10 من عناصر تنظيم "داعش"، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل شمالي العراق.

وورد في بيان للوزارة: "استمرارا لخطة تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة نينوى، تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، من إلقاء القبض على عشرة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن ثلاثة منهم كانوا يعملون في ما سمي بالحسبة، وأحدهم كان يعمل في ما سمي بالأمنية، والآخر كان يعمل في ما سمي بالشرعية، والخمسة البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما سمي بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

ولفتت إلى أن القبض عليهم تم في مناطق وأحياء المعارض، والنهضة، والزهراء، وتسعين، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

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القبض على 10 دواعش في الموصل القبض على 10 دواعش في الموصل



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