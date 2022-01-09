البيت الأبيض يهدد إيران بعواقب وخيمة إذا نفذت أي أعمال إرهابية داخل أميركا

قال البيت الأبيض، اليوم (الأحد)، إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنَّت هجمات على الأميركيين، بمن في ذلك أي فرد من بين 52 شخصاً فرضت عليهم طهران عقوبات بسبب مقتل الجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة عام 2020.