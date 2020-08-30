عون يدعو لإعلان لبنان دولة مدنية وأتعهد بالدعوة إلى حوار يفضي لصيغة توافقية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، إنه يدعو لإعلان لبنان "دولة مدنية"، لافتا إلى أنه يتعهد بالدعوة إلى حوار يفضي لصيغة توافقية تترجم بالتعديلات الدستورية.