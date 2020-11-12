جو بايدن يعلق على حادث تحطم طائرة حفظ السلام بالبحر الأحمر

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تعازيه لضحايا تحطم طائرة تابعة لقوات حفظ السلام، بالبحر الأحمر، اليوم الخمي وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "أتقدم بأحر التعازي لأحباء قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة"

وأضاف: "أشارك جميع الأمريكيين في تكريم تضحياتهم، وأنا أبقي أحباءهم في صلواتي" وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية، اليوم الخميس، أن سبب تحطم مروحية قوات حفظ السلام فوق البحر الأحمر، هو تعرضها لعطل تقني.