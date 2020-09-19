إثيوبيا توجه تهم الإرهاب لأشرس معارضي آبي أحمد

وجه مكتب المدعي العام في تهمًا تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف، إلى جوهر محمد، أبرز معارضي رئيس الحكومة آبي أحمد و23 آخرين وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، سيمثل المتهمون أمام المحكمة في إثيوبيا يوم الإثنين، حيث تتعلق الاتهامات بأعمال العنف الدامية التي اندلعت في يوليو الماضي في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا على خلفية مقتل المغني المعارض هاشالو هونديسا جامعة بريطانية تحذر من أزمة سياسية بسبب ملء خزان سد النهضة وكشفت السلطات الإثيوبية، عن مقتل 180 شخصا على الأقل خلال أعمال العنف في يوليو، فضلا عن عملية اعتقال واسعة طالت المئات.