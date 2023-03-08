تأخر وصول وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيل بسبب احتجاجات

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع تأخر طفيف في وصول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل وتغيير مكان الاجتماع في تل أبيب بسبب احتجاجات.

وصل أوستن إلى القاهرة الأربعاء قادماً من العراق، في جولة تشمل الأردن وإسرائيل. وغادر أوستن القاهرة بعد لقائه السيسي متوجهاً إلى تل أبيب.