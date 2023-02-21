انفجار في مالي يودي بحياة 3 من قوات حفظ السلام

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، الثلاثاء، على تويتر إن 3 من أفرادها لقوا حتفهم وأصيب 5 بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في موكبهم بالدولة الواقعة في غرب إفريقيا.