إقالة وزير الخارجية الصومالي

أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي اليوم، وزير الخارجية في الحكومة الفيدرالية أحمد عيسى عوض وعين محمد عبد الرزاق محمود خلفا له وكشف وزير الإعلام الصومالي عثمان دوبي، أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو عين الوزير المقال سفيرًا دون تحديد الدولة التي يكون معتمدًا لديها وكان وزير الخارجية الجديد محمد عبد الرزاق من المرشحين للانتخابات الرئاسية التي شهدتها الصومال في عام 2017 كما شغل منصب مستشار في شؤون الانتخابات.