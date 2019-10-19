السفارة الكويتية في لبنان تؤمن عودة مواطنها إلى الكويت

أكدت سفارة الكويت لدى لبنان، السبت، تأمين نقل الكويتيين جوا من لبنان في أقرب وقت ممكن، حرصا على سلامتهم.

وقال سفير الكويت عبد العال القناعي إنه تلقى منذ اندلاع التظاهرات في لبنان توجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، تتضمن حرص القيادة الكويتية على بذل كل جهد لتأمين سلامة الكويتيين الموجودين في لبنان، والعمل على نقلهم إلى الكويت بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة في مبنى السفارة، وفي مطار رفيق الحريري الدولي، إذ قامت بالتواصل مع المواطنين الكويتيين والتنسيق معهم ومع القيادة في الكويت لتأمين طائرات لنقلهم إلى الكويت.