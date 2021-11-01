وزير خارجية إيران بالحجر الصحي إثر إصابته بكورونا

دخل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الإثنين، إلى الحجر الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، خضوع وزير الخارجية الإيراني للحجر الصحي.

وقال "زاده"، عن تغيير برنامج لقاءات حسين أمير عبد اللهيان، إن "حالته الصحية جيدة ويمارس نشاطاته في الحجر الصحي".

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية عن زاده، قوله إن "تغيير جدول اجتماعات وزير الخارجية جاء بأوامر الطبيب بشأن وضعه في الحجر الصحي".