جنوب إفريقيا تًسجل 2594 إصابة بفيروس كورونا

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 50.879 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أنه سُجلت 26.099 حالة شفاء مقابل 1080 حالة وفاة، من بينها 82 حالة وفاة جديدة.