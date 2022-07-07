قبول استقالة النائب العام الكويتي بعد اعتراضه على تعيينه في منصب أدنى
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قبول استقالة النائب العام الكويتي بعد اعتراضه على تعيينه في "منصب أدنى"

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العرب اليوم - قبول استقالة النائب العام الكويتي بعد اعتراضه على تعيينه في "منصب أدنى"

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الكويت - العرب اليوم

أعلن وزير العدل الكويتي المستشار جمال الجلاوي موافقته على استقالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، اعتبارا من اليوم الخميس، 7 يوليو/ تموز وحسب صحيفة "القبس"، جاء في قرار وزير العدل "أنه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا قبول استقالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اعتباراً من 7 يوليو 2022، وعلى وكيل الوزارة تنفيذ القرار وإبلاغه لذوي الشأن" وكان النائب العام المستقيل المستشار ضرار العسعوسي قدم استقالته، الثلاثاء الماضي، إلى الوزير المستشار جمال الجلاوي، معترضاً على ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف ووصف العسعوسي القرار بأنه "يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام" كما اعتبر المنصب الجديد "لا يكافئ منصب النائب العام"، باعتباره منصباً أدنى وأقل من استحقاقه.

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قبول استقالة النائب العام الكويتي بعد اعتراضه على تعيينه في منصب أدنى قبول استقالة النائب العام الكويتي بعد اعتراضه على تعيينه في منصب أدنى



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