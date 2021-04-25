قذيفة من غزة تقطع صمت تهدئة بدأت ترتيباتها في القدس

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد، مساء الأحد، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي": "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة". وتزامن إطلاق القذيفة الصاروخية مع إطلاق صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة فقط، بحسب أدرعي.وجاء إطلاق القذيفة مع بوادر نجاح تهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل توسطت فيها مصر والأمم المتحدة.وفي أول تعبير عن نجاح التهدئة فقد أزالت الشرطة الإسرائيلية حواجز أقامتها في باب العامود، أحد بوابات القدس القديمة، والتي كانت فجرت الاحتجاجات بالقدس قبل 13 يوما وامتدت في الأيام القليلة الماضية إلى قطاع غزة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "حماس" وجهت رسالة الى إسرائيل من خلال مصر بعدم نيتها التصعيد رابطة ذلك بما يجري في مدينة القدس.واحتفل الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية، مساء الأحد، بإزالة الحواجز الشرطية من باب العامود.