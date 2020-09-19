مصر تستنكر حديث الخارجية التركية عن ثورة 30يونيو

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، حديث وزير الخارجية التركي مع قناة CNN TURK والذي تضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.