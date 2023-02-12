القوات الروسية تدمّر موقعا محصّنا لقوات كييف في دونيتسك

نشرت وكالة "نوفوستي" شريط فيديو لاستهداف المدفعية الروسية موقعا تحصنت فيه قوة أوكرانية بالقرب من بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك، وتدميره بالكامل.

وتتبعت إحدى الوحدات الروسية المرابطة على خط التماس في دونيتسك بالقرب من منطقة أفدييفكا التي ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، تحركات معادية، وتم تحديد مواقع العدو وتدميرها بالمدفعية.

وأشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إلى أن خسارة القوات الأوكرانية أفدييفكا، سيمنعها من قصف مدينة دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا، ولذلك يستميت العدو للحفاظ عليها بغض النظر عن حجم الخسائر التي يتكبدها.