إصابة طفل فلسطيني في القدس المحتلة

أصيب طفل فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالقرب من مستوطنة جاثمة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل بالضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أن المستوطنين اعتدو بالضرب المبرح على الطفل؛ مما أدى لإصابته بجروح بالغة في وجهه. كما اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم شابين فلسطينيين واعتدى على آخر من مدينة القدس المحتلة التي شهدت عملية إجبار الاحتلال لفلسطيني على هدم جزء من منزله الكائن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.